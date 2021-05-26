От сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в полицию 26 мая, примерно в 16:10 поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки Кривого Рога горит девушка.
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Парень поджег свою беременную девушку
Инцидент произошел на улице Соборности в Довгинцивском районе.
По предварительной информации, во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег ее. После этого он скрылся с места происшествия.
Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Виновника инцидента задержали
Для розыска мужчины привлекли личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыли вокзалы и автовокзалы.
В результате правоохранителям удалось задержать парня. В его доме провели обыски, во время которых изъяли оружие. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о покушении на убийство.