От сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в полицию 26 мая, примерно в 16:10 поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки Кривого Рога горит девушка.

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Парень поджег свою беременную девушку

Инцидент произошел на улице Соборности в Довгинцивском районе.

По предварительной информации, во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег ее. После этого он скрылся с места происшествия.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Виновника инцидента задержали

Для розыска мужчины привлекли личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыли вокзалы и автовокзалы.

В результате правоохранителям удалось задержать парня. В его доме провели обыски, во время которых изъяли оружие. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о покушении на убийство.

Обратите внимание! Ранее в Одесской области женщина хотела прекратить ссору своих соседей. Пьяный мужчина облил ее легковоспламеняющейся смесью и поджег.