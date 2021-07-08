Это случилось примерно в 9 утра 8 июля. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

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Пытались его спасти

На фото видно, что трагедия случилась возле гаража. Когда на место прибыли патрульные, они пытались спасти мужчину. Правоохранители подняли транспорт и освободили его.

Однако это было безрезультатно. Пенсионер скончался еще до приезда скорой помощи.

Судмедэксперт диагностировал у умершего много переломов ребер. Также обнаружили повреждения внутренних органов.

Почему домкрат сорвался – пока неизвестно. На данный момент это считают несчастным случаем.

Место, где автомобиль упал на пенсионера / Фото Олега Ермолинского

Обратите внимание! 4 июля на шахте "Октябрьская" в Кривом Роге погиб шахтер. Его придавило к скале погрузочно-доставочной машиной. Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности.