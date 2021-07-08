Авто придавило своего владельца в Кривом Роге: пенсионер сразу погиб – фото
Источник:телеграм Олега Ермолинского
В Тарнавскому районе Кривого Рога ремонт "Жигулей" закончился трагедией. Автомобиль упал с домкрата и придавал своего пожилого владельца.
Это случилось примерно в 9 утра 8 июля. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Актуально Под Кривым Рогом мужчина погиб от взрыва: назвали причину
Пытались его спасти
На фото видно, что трагедия случилась возле гаража. Когда на место прибыли патрульные, они пытались спасти мужчину. Правоохранители подняли транспорт и освободили его.
Однако это было безрезультатно. Пенсионер скончался еще до приезда скорой помощи.
Судмедэксперт диагностировал у умершего много переломов ребер. Также обнаружили повреждения внутренних органов.
Почему домкрат сорвался – пока неизвестно. На данный момент это считают несчастным случаем.
Место, где автомобиль упал на пенсионера / Фото Олега Ермолинского