В Кривом Роге авто въехало в остановку: на очевидцев ДТП напали неизвестные

Вечером 17 сентября в Кривом Роге автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Очевидцы аварии окружили водителя, чтобы он не убежал. Но к ним подошли неизвестные – началась потасовка.

Авария произошла в Кривом Роге, на улице Юбилейной примерно в 22:00 17 сентября. Там BMW влетел в остановку возле рынка.

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Поврежденные лавка и авто

В момент аварии на остановке никого не было, поэтому пострадавших удалось избежать. Однако от удара разбилось стекло и пострадала лавка, повреждения также получила припаркованная рядом "Лада".

Неизвестные избили свидетелей ДТП

Очевидцы инцидента окружили водителя, чтобы он не убежал. После этого к ним подошла группа неизвестных и устроила потасовку. В результате одного из свидетелей аварии повалили на землю и избили.

На лице у мужчины образовалась гематома. Медики скорой оказали ему первую помощь на месте инцидента, после чего госпитализировали.

Виновника аварии увезли в участок

Выяснилось, что 27-летний водитель легковушки был трезвым, его доставили в отделение полиции для дачи показаний. Люди, которые находились в BMW, сняли с машины номера.

Предварительно, автомобилист пытался выполнить дрифт, но не справился с управлением и врезался в остановку.

В Кривом Роге водитель авто врезался в остановку: Фото "Первого городского"