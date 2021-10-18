В Кривом Роге автокраном спасали лошадь, которая провалилась под землю

В Кривом Роге 18 октября конь провалился в яму и не мог выбраться самостоятельно. Поскольку почти все тело парнокопытного оказалось под землей, для спасения понадобился автокран.

Спасателям о досадном инциденте сообщили примерно в 8 часов утра. По приезду они начали думать, как помочь пострадавшему животному.

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Сделали все, чтобы это не повторилось

Конь задними ногами провалился в металлическую трубу, которая там вкопана в землю. Диаметр этого отверстия 1 метр, а глубина – примерно 2. Кроме пожарных, там собралось и несколько неравнодушных людей.

Впоследствии к этому месту прибыл кран одного из предприятий. К его лебедке присоединили пожарные рукава и достали лошадь, которую передали хозяйке. К счастью, животное не травмировалось, а было лишь обессилено.

На фото с места заметно, что после этого в яму вложили несколько деревянных бревен. Вероятно таким образом попытались сделать, чтобы такой инцидент не повторился. Откуда там взялась вкопанная труба – не сообщали.

Спасение лошади в Кривом Роге / Фото ГСЧС Днепропетровщины

Другой инцидент с лошадью

2 июля сообщили, что в Яремче на Ивано-Франковщине произошло ДТП мотоциклистов и лошади. После столкновения 2 мотоциклов, один из них полетел в сторону животного и повалил его.

На видео инцидента заметно, что скорость была достаточно высокой. Однако, к счастью, лошадь почти не пострадала. А вот у мотоциклиста сломалась нога, поэтому он на время перестал заниматься мотоспортом.