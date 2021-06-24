В Кривом Роге будут судить командира патрульных: до смерти избил задержанного

Командира взвода патрульных из Кривого Рога будут судить за превышение полномочий. Он жестоко избил задержанного, травмы были несовместимы с жизнью.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГБР на Полтавщине. Обвинительный акт в отношении правоохранителя уже направлен в суд.

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Дело касается превышения служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, и умышленного тяжкого телесного повреждения, которое повлекло смерть потерпевшего.

Пострадавший после избиения не приходил в себя

Как выяснило следствие, в августе 2018 года правоохранитель задержал мужчину из-за конфликта на местном рынке. Однако вместо того, чтобы доставить его в райотдел полиции, вывез на окраину города в лесополосу.

На Херсонщине полицейский открыл стрельбу на трассе

Накануне под Херсоном случился другой жуткий инцидент с участием полицейского. Мужчина устроил стрельбу на трассе из-за конфликта с другими водителями.

Одного ранил в ногу, другого в живот. В авто пострадавших в это время находились 3 детей – в возрасте 2, 5 и 16 лет. Теперь стрелку грозит лишение свободы.

Там он сильно избил задержанного. Тот попал в больницу и умер через несколько дней, не приходя в сознание.