Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке жена мужчины, который проводил спасение. Инцидент произошел 9 июля на водоеме Глееватского карьера.

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Плавал лицом вниз

Отдыхающие пляжа заметили, что к воде напрявляется пьяный мужчина. Затем на воде начало плавать его неподвижное тело. Оно находилось лицом вниз больше 30 секунд, поэтому люди начали бить тревогу.

Бросился в воду за телом местный житель Дмитрий Сапега. Он вытащил мужчину на берег за руку и начал хлопать по спине и лицу, чтобы вышла вода. Однако это было безрезультатно.

Говорили, что он мертв

Все тело утопленника было сине-черным. Поэтому мужчина перевернул его на спину и начал делать непрямой массаж сердца. Люди вокруг говорили, что это не имеет смысла. Мол, он мертв, поэтому "это все".

Затем он кроме этого делал искусственное дыхание. Через несколько минут этих манипуляций пострадавший начал дышать. Впоследствии его забрала скорая помощь.

Обратите внимание! В Польше 20 июня утонул в Озере 23-летний украинский заробитчанин. Сначала медикам удалось запустить сердце парня, однако впоследствии оно остановилось навсегда. Тело погибшего вскоре привезли в Уркаину.