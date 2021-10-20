Известно, что Малютяк ушел из дома 18 октября и не вернулся.

К теме Отравление алкоголем: полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога

Приметы мужчины

Малютяку на вид 50 лет. Рост – 172 сантиметра, худощавое телосложение.

Мужчина имеет короткие темные волосы с сединой. Был одет в рубашку бордового цвета, темно-синюю спортивную кофту, черную куртку и джинсы.

При получении любой информации о местонахождении Малютяка просят сообщить в ОП №4 КРУП по телефонам: 0689738679 или 102.

Нашли телефон мужчины

Блогер Алексей Таймуразин написал, что Малютяк исчез при загадочных обстоятельствах. Его телефон нашли в фуре, которая должна была ехать в Новый Буг.

Из него позвонили сыну в Одессу. Жена Малютяка в истерике,

– написал человек.

Блогер добавил, что пропавший является директором предприятия "Севертранс". Источники "Сегодня" сообщают, что Малютяк близко общался с Андреем Павловым. Сначала предположили, что он испугался и решил скрыться, но говорят, что мужчина не мог бросить семью.



Вячеслав Малютяк исчез / Фото со страницы Алексея Таймуразина

Смерть брата мэра Кривого Рога: что известно

Тело Павлова нашел его знакомый 18 октября в одной из квартир Кривого Рога.

Мужчина рассказал, что погибший звонил ему и рассказывал, что уже второй день чувствует себя плохо.

Мужчина заехал к нему и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз, то Павлов был уже мертв.

Экспертиза установила, что Павлов умер от отравления алкоголем.

Обратите внимание! Мэр Кривого Рога Константин Павлов погиб 15 августа 2021 года. Его тело нашли на пороге дома в селе Вольное на Днепропетровщине. У политика было ружье. Основной версией трагедии является самоубийство.