В Кривом Роге в день смерти брата мэра исчез его друг: нашли только телефон
Источник:полиция Кривого Рога
После смерти родного брата мэра Кривого Рога Андрея Павлова исчез его друг – Вячеслав Малютяк. Он хорошо знал погибшего. Полиция начала поиски.
Известно, что Малютяк ушел из дома 18 октября и не вернулся.
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Приметы мужчины
- Малютяку на вид 50 лет. Рост – 172 сантиметра, худощавое телосложение.
- Мужчина имеет короткие темные волосы с сединой. Был одет в рубашку бордового цвета, темно-синюю спортивную кофту, черную куртку и джинсы.
При получении любой информации о местонахождении Малютяка просят сообщить в ОП №4 КРУП по телефонам: 0689738679 или 102.
Нашли телефон мужчины
Блогер Алексей Таймуразин написал, что Малютяк исчез при загадочных обстоятельствах. Его телефон нашли в фуре, которая должна была ехать в Новый Буг.
Из него позвонили сыну в Одессу. Жена Малютяка в истерике,
– написал человек.
Блогер добавил, что пропавший является директором предприятия "Севертранс". Источники "Сегодня" сообщают, что Малютяк близко общался с Андреем Павловым. Сначала предположили, что он испугался и решил скрыться, но говорят, что мужчина не мог бросить семью.
Вячеслав Малютяк исчез / Фото со страницы Алексея Таймуразина
Смерть брата мэра Кривого Рога: что известно
- Тело Павлова нашел его знакомый 18 октября в одной из квартир Кривого Рога.
- Мужчина рассказал, что погибший звонил ему и рассказывал, что уже второй день чувствует себя плохо.
- Мужчина заехал к нему и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз, то Павлов был уже мертв.
- Экспертиза установила, что Павлов умер от отравления алкоголем.