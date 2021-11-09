Опасный инцидент произошел в Металлургическом районе Кривого Рога 9 ноября.

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Дерево упало на припаркованные машины

Во дворе дома на улице Соборности стояли припаркованные Daewoo, Chevrolet и Renault. В это время на них и обвалился сухостой. У легковушек были смяты багажники, разбиты фары и стекла.

Водитель получил травму головы

Меньше всего повезло водителю Kia, который как раз парковался, когда дерево упало. Ветки упали на переднюю часть машины и погнули крышу и двери. Также разбилось лобовое стекло. Мужчина, который был за рулем, получил травму головы, скорая помощь забрала его в больницу.

На месте работали полицейские, которые выясняют, кто будет отвечать за пострадавшего и уничтоженное имущество.



Водитель одного из автомобилей получил травму / Фото "Первого городского"



На месте работала полиция / Фото "Первого городского"

Коротко о последних резонансных ДТП в Кривом Роге: