Опасный инцидент произошел в Металлургическом районе Кривого Рога 9 ноября.
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Дерево упало на припаркованные машины
Во дворе дома на улице Соборности стояли припаркованные Daewoo, Chevrolet и Renault. В это время на них и обвалился сухостой. У легковушек были смяты багажники, разбиты фары и стекла.
Водитель получил травму головы
Меньше всего повезло водителю Kia, который как раз парковался, когда дерево упало. Ветки упали на переднюю часть машины и погнули крышу и двери. Также разбилось лобовое стекло. Мужчина, который был за рулем, получил травму головы, скорая помощь забрала его в больницу.
На месте работали полицейские, которые выясняют, кто будет отвечать за пострадавшего и уничтоженное имущество.
Водитель одного из автомобилей получил травму / Фото "Первого городского"
На месте работала полиция / Фото "Первого городского"
Коротко о последних резонансных ДТП в Кривом Роге:
- В конце октября в городе полицейский спровоцировал жуткое ДТП. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой.
- 25 октября под Кривым Рогом не разминулись сразу 5 автомобилей. В автокатастрофе погиб один из водителей.
- 1 октября столкнулись грузовик MAN с прицепом и микроавтобус Volkswagen Transporter, травмы получил 26-летний водитель.