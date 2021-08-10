К сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 9 августа, в 18:46 поступило сообщение от обеспокоенных жителей Кривого Рога, которые сообщили о курьезном инциденте на улице Панаса Мирного.

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Дети пристегнули маму наручниками к трубе

Там дети играли самодельными наручниками и пристегнули ними свою маму к металлической конструкции. Однако назад наручники открыть не смогли.

К месту инцидента отправились спасатели. С помощью шанцевого инструмента и шпильки им удалось открыть наручники и освободить руку женщины. Травм она не получила, поэтому госпитализация не понадобилась.

Спасатели сняли наручники с женщины / Фото ГСЧС

В Кривом Роге отчим держал ребенка на цепи

Недавно в Кривом Роге избрали меру пресечения 30-летнему мужчине, который держал на цепи 7-летнего пасынка. Так злоумышленник пытался "перевоспитать" мальчика, который якобы постоянно убегает из дома. Суд решил взять мужчину под стражу на 60 суток.