В Кривом Роге спасатели освобождали женщину, которую дети пристегнули к трубе наручниками
Источник:ГСЧС
В Ингулецком районе Кривого Рога дети играли с мамой и пристегнули ее самодельными наручниками к трубе. Открыть назад наручники они не смогли, пришлось вмешиваться спасателям.
К сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 9 августа, в 18:46 поступило сообщение от обеспокоенных жителей Кривого Рога, которые сообщили о курьезном инциденте на улице Панаса Мирного.
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Дети пристегнули маму наручниками к трубе
Там дети играли самодельными наручниками и пристегнули ними свою маму к металлической конструкции. Однако назад наручники открыть не смогли.
К месту инцидента отправились спасатели. С помощью шанцевого инструмента и шпильки им удалось открыть наручники и освободить руку женщины. Травм она не получила, поэтому госпитализация не понадобилась.
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