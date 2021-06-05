Мать девочки обвиняет во всем местный водоканал. Более того, она писала им заявления и даже звонила, но те никаких мер после инцидента так и не приняли. Информация об этом появилась 3 июня.

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Как девочку засосала трясина: детали

Инцидент произошел на перекрестке улиц Сергея Колачевского, 132, и Карбышева, 7.

По словам матери ребенка, с виду там была куча камней.

Поэтому девочка, ничего не подозревая, туда пошла.

Через некоторое время она резко стала вязнуть в трясине из щебня.

Несовершеннолетнюю все же удалось вытянуть – как это произошло, женщина не уточняет.

Также известно, что на место она вызвала полицию.

Добавим, в сети опубликовали видео, как мужчина с длинной палкой проверяет глубину ямы под вязкой жидкостью с щебня. Судя по кадрам, взрослый человек может увязнуть там по пояс.

Кроме того, в том же посте появились фото с потерпевшей девочкой. Фотографии сняли сразу после того, как ее вытащили из ямы.

Глубокая яма, залитая бетонно-каменной жидкостью: смотрите видео из Кривого Рога

Местный водоканал бездействует

Мать девочки заметила: правоохранители, прибывшие на место, лишь развели руками. Мол, здесь вам никто не поможет.

Написала заявление на Кривбассводоканал. Звонила на все горячие линии, но в ответ они "будут принимать меры". В итоге никто не явился на это место, чтобы хотя бы оградить территорию. Там по-прежнему ходят дети,

– возмутилась женщина.