В Кривом Роге девушка жестоко расстреляла прокурора: он в тяжелом состоянии
В Кривом Роге, что на Днепропетровщине, произошла стрельба. Прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку ранила его знакомая девушка.
У чоловіка стріляли із травматичної зброї. Його госпіталізували, стан потерпілого – важкий, повідомляє "Перший Міський".
До теми У Хмельницькому чоловік стріляв у поліцейських, що прибули на виклик його доньки
За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент трапився, коли компанія друзів святкувала день народження одного з них біля готелю "Україночка". Саме туди приїхала дівчина, яка стріляла у Олексія Пипку. Вона випустила у прокурора всю обойму травматичного пістолета в область живота.
Олексій Пипка отримав серйозні поранення / Фото "Перший міський"
Підозрювану вже затримала поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство.
Напередодні моторошна стрілянина трапилася на Житомирщині. У ніч проти 22 травня сталася чоловік з рушниці розстріляв компанію друзів. Втекти вдалося лише одній людині.
Читайте также
-
Массовое убийство на Житомирщине: супруга назвала причину конфликта, а у МВД своя версиясегодня , 14:49
-
От COVID-19 скончался бывший дворецкий Белого дома, который работал при 11 президентахсегодня , 09:35
-
Оккупанты расставляют танки и артиллерию в жилых кварталах на Донбассе: фотодоказательствосегодня , 12:16