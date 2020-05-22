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В Кривом Роге девушка жестоко расстреляла прокурора: он в тяжелом состоянии

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Стрілянина в Кривому Розі
Стрілянина в Кривому Розі / jewscanshoot.com / Ілюстративне фото

В Кривом Роге, что на Днепропетровщине, произошла стрельба. Прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку ранила его знакомая девушка.

У чоловіка стріляли із травматичної зброї. Його госпіталізували, стан потерпілого – важкий, повідомляє "Перший Міський".

До теми У Хмельницькому чоловік стріляв у поліцейських, що прибули на виклик його доньки

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент трапився, коли компанія друзів святкувала день народження одного з них біля готелю "Україночка". Саме туди приїхала дівчина, яка стріляла у Олексія Пипку. Вона випустила у прокурора всю обойму травматичного пістолета в область живота.

Стрілянина в Кривому Розі
Олексій Пипка отримав серйозні поранення / Фото "Перший міський"

Підозрювану вже затримала поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. 

Напередодні моторошна стрілянина трапилася на Житомирщині. У ніч проти 22 травня сталася чоловік з рушниці розстріляв компанію друзів. Втекти вдалося лише одній людині.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Полиция Новости Украины Новости Кривого Рога Новости Днепра Стрельба
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