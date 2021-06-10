Это случилось 10 июня в районе "173 квартала". Он расположен в Саксаганском районе города.

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Что известно об этой аварии

  • Зеленый автобус Mercedes-Benz ехал в сторону Юбилейного проспекта.
  • Он столкнулся с легковушкой Renault.
  • На светофоре загорелся зеленый свет для пешеходов, поэтому легковушка затормозила.
  • Но водитель маршрутки решил ускориться на мигающий зеленый свет.
  • В результате случилась авария.
  • Автобус перевернулся от удара в левый задний бампер Renault.
  • У Mercedes-Benz после столкновения поврежден передний бампер.
  • У Renault смято левое крыло и зеркало заднего вида.
  • Пострадавших в ДТП нет.
  • Правоохранители сразу прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Дорога, где перевернулась маршрутка в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

Официально это событие пока никак не комментировали. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Кривого Рога, чтобы узнать больше деталей.