Это случилось 10 июня в районе "173 квартала". Он расположен в Саксаганском районе города.
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Что известно об этой аварии
- Зеленый автобус Mercedes-Benz ехал в сторону Юбилейного проспекта.
- Он столкнулся с легковушкой Renault.
- На светофоре загорелся зеленый свет для пешеходов, поэтому легковушка затормозила.
- Но водитель маршрутки решил ускориться на мигающий зеленый свет.
- В результате случилась авария.
- Автобус перевернулся от удара в левый задний бампер Renault.
- У Mercedes-Benz после столкновения поврежден передний бампер.
- У Renault смято левое крыло и зеркало заднего вида.
- Пострадавших в ДТП нет.
- Правоохранители сразу прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств.
Дорога, где перевернулась маршрутка в Кривом Роге / Фото "Первый городской"
Официально это событие пока никак не комментировали. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Кривого Рога, чтобы узнать больше деталей.