Это случилось 10 июня в районе "173 квартала". Он расположен в Саксаганском районе города.

Другая авария Во Львове автобус с пассажирами влетел в дерево: пострадали 5 человек – фото и видео

Что известно об этой аварии

Зеленый автобус Mercedes-Benz ехал в сторону Юбилейного проспекта.

Он столкнулся с легковушкой Renault.

На светофоре загорелся зеленый свет для пешеходов, поэтому легковушка затормозила.

Но водитель маршрутки решил ускориться на мигающий зеленый свет.

В результате случилась авария.

Автобус перевернулся от удара в левый задний бампер Renault.

У Mercedes-Benz после столкновения поврежден передний бампер.

У Renault смято левое крыло и зеркало заднего вида.

Пострадавших в ДТП нет.

Правоохранители сразу прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Дорога, где перевернулась маршрутка в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

Официально это событие пока никак не комментировали. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Кривого Рога, чтобы узнать больше деталей.

Обратите внимание! Во Львове 7 июня маршрутка №11 врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали 5 пассажирок. Позже в ЛГС заявили, что проведут расследование инцидента. А перевозчик "Міра і К" начал уверять, что водитель у них не работает и выехал на рейс самовольно.