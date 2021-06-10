В Кривом Роге после ДТП с маршруткой перевернулось авто: фото

10 июня 2021 , 13:49
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Источник:

"Первый городской"

В Кривом Роге маршрутка столкнулась с другим автомобилем. Как следствие, зеленый автобус перевернулся. СМИ сообщают, что это произошло из-за нарушения правил дорожного движения.

Это случилось 10 июня в районе "173 квартала". Он расположен в Саксаганском районе города.

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Что известно об этой аварии

  • Маршрутка Mercedes-Benz ехала в сторону Юбилейного проспекта.
  • Она столкнулась с микроавтобусом Renault.
  • На светофоре загорелся зеленый свет для пешеходов, поэтому автомобиль затормозил.
  • Но водитель маршрутки решил ускориться на мигающий зеленый свет.
  • В результате случилась авария.
  • Микроавтобус перевернулся от удара в бампер маршрутки.
  • У Mercedes-Benz после столкновения поврежден передний бампер.
  • У Renault смято левое крыло и зеркало заднего вида.
  • Пострадавших в ДТП нет.
  • Правоохранители сразу прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Дорога, где перевернулась маршрутка в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

Официально это событие пока никак не комментировали. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Кривого Рога, чтобы узнать больше деталей.

Обратите внимание! Во Львове 7 июня маршрутка №11 врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали 5 пассажирок. Позже в ЛГС заявили, что проведут расследование инцидента. А перевозчик "Міра і К" начал уверять, что водитель у них не работает и выехал на рейс самовольно.
Автор: Олександр Марчак