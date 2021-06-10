В Кривом Роге после ДТП с маршруткой перевернулось авто: фото

В Кривом Роге маршрутка столкнулась с другим автомобилем. Как следствие, зеленый автобус перевернулся. СМИ сообщают, что это произошло из-за нарушения правил дорожного движения.

Это случилось 10 июня в районе "173 квартала". Он расположен в Саксаганском районе города.

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Что известно об этой аварии

Маршрутка Mercedes-Benz ехала в сторону Юбилейного проспекта.

Она столкнулась с микроавтобусом Renault.

На светофоре загорелся зеленый свет для пешеходов, поэтому автомобиль затормозил.

Но водитель маршрутки решил ускориться на мигающий зеленый свет.

В результате случилась авария.

Микроавтобус перевернулся от удара в бампер маршрутки.

У Mercedes-Benz после столкновения поврежден передний бампер.

У Renault смято левое крыло и зеркало заднего вида.

Пострадавших в ДТП нет.

Правоохранители сразу прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Дорога, где перевернулась маршрутка в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

Официально это событие пока никак не комментировали. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Кривого Рога, чтобы узнать больше деталей.