Правоохранителям относительно инцидента позвонили примерно в 22 часа. Они сразу выехали на улицу Сичеславскую, где произошла стычка.

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Что он сделал с родственниками

По приезду патрульные обнаружили окровавленное тело 30-летнего мужчины. Также там были 2 раненых женщины, у одной из которых в теле остался воткнутым нож.

Туда сразу вызвали скорую, и пострадавших госпитализировали. После этого полицейские начали разыскивать сына одной из них – 21-летнего подозреваемого.

Место преступления и задержанный юноша / Фото Патрульной полиции и "Свои.Кривой Рог"

Какова причина конфликта

"Свои.Кривой Рог" сообщает, что этот юноша состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Свою мать он якобы ударил ножом в спину, тетю – в почку, а убил собственного отчима.

По предварительной информации, конфликт возник из-за "неправильно" нарезанной колбасы. За этим наблюдали 2 маленьких детей. Во время медицинского осмотра у всех присутствующих в квартире обнаружили алкогольное отравление.

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Может не попасть в тюрьму

Когда патрульные задержали парня, его направили в участок. Это сделали для проведения допроса следователями Покровского района города. Следует отметить, что наказание за умышленное убийство – до 15 лет заключения.

Однако, если экспертиза выявит у него психические расстройства, такого наказания удастся избежать. В таком случае злоумышленника направят на принудительное лечение в спецучреждение.