В Кривом Роге легковушка влетела в девочку на пешеходном: что с ребенком

На Даманском в Кривом Роге автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу на пешеходном со своей семьей. Девочку забрала скорая. Водитель хотел сбежать с места происшествия и, вероятно, был в нетрезвом состоянии.

Девочка переходила дорогу с папой и мамой, которая еще держала на руках ребенка. Так случилось, что именно девочка шла на пешеходном первой и в нее влетело авто. Случилось это 10 октября.

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Хотел сбежать

Как рассказывают свидетели происшествия, KIA ехал по улице Доватора в сторону перекрестка Маршака и Адмирала Головко. В это время возле остановки дорогу начала переходить семья: папа, мама с маленьким ребенком на руках и девочка.

Девочка шла первой и тотчас попала на капот KIA. Потерпевшая упала посреди дороги, а иномарка поехала дальше. Другие водители пытались всячески остановить авто. В этот момент на капот вскочил прохожий. Другие свидетели помогли остановить KIA и заставили водителя выйти из салона.



В Кривом Роге мужчина сбил девочку на пешеходном / Фото "Первого городского"

Был пьян

По словам очевидцев, мужчина был в нетрезвом состоянии. 55-летнего мужчину задерживали горожане до приезда патрульных. Говорят, что полицейские с помощью алкотестера обнаружили у мужчины 1,93 промилле алкоголя в крови. Это в 10 раз превышает норму.

Пострадавшую девочку забрала карета скорой помощи. О ее состоянии точно не сообщают. В полиции официальной информации еще не предоставили.