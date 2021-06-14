В Кривом Роге легковушка влетела в автомобиль полиции охраны: ехали на красный – фото

В Металлургическом районе Кривого Рога легковушка влетела в автомобиль полиции охраны. В этот момент охранники спешили на вызов, поэтому ехали на красный сигнал светофора.

Это случилось на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Виталия Матусевича. О происшествии сообщили 14 июня.

Актуально На Буковине в ДТП погиб молодой полицейский



Место аварии легковушки и Полиции охраны в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

Больше об аварии

В результате инцидента пострадавших нет. Автомобиль Lanos двигался со стороны цирка по улице Виталия Матусевича. А Peugeot полиции охраны ехал по проспекту Металлургов со стороны "95 квартала".



Автомобиль Полиции охраны после аварии в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

Правоохранители переезжали перекресток на красный свет, поскольку спешили на вызов. Следует отметить, что их сигнальные огни и звуковые сигналы в этот момент были включены.

Однако водитель Lanos не успел быстро сориентироваться. Поэтому врезался в автомобиль полиции охраны.



Lanos, который столкнулся с полицией охраны в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

У Lanos повредился передний бампер. У Peugeot деформировались правая передняя дверца, а также переднее крыло.