Вследствие этого инцидента 23 июня госпитализировали 2 человека – пассажира и водителя. У них диагностировали ушибы и порезы на голове и руках.

Другая авария В Кривом Роге после ДТП с маршруткой перевернулось авто: фото


Маршрутка, которая врезалась в столб / Фото "Первый городской"

Резко повернул

  • Микроавтобус Mercedes курсировал по маршруту №209.
  • Возле одного из домов на дорогу выбежала собака.
  • Водитель решил спасти жизнь животного, поэтому резко повернул руль.
  • Автомобиль задел бордюр и дерево.
  • Однако остановился лишь после столкновения со столбом.
  • В результате ДТП у транспорта поврежден моторный отсек и бампер.
  • На фото видно, что там образовалась большая лужа смазки.


ДТП маршрутки в Кривом Роге из-за собаки / Фото "Первый городской"