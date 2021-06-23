В Кривом Роге маршрутка с пассажирами врезалась в столб: водитель спасал собаку – фото

В Кривом Роге на улице Ракитина маршрутка врезалась в опору электросети. По словам очевидцев, это случилось, потому что под колеса транспорта почти попала собака.
Вследствие этого инцидента 23 июня госпитализировали 2 человека – пассажира и водителя. У них диагностировали ушибы и порезы на голове и руках.
Другая авария В Кривом Роге после ДТП с маршруткой перевернулось авто: фото
Маршрутка, которая врезалась в столб / Фото "Первый городской"
Резко повернул
- Микроавтобус Mercedes курсировал по маршруту №209.
- Возле одного из домов на дорогу выбежала собака.
- Водитель решил спасти жизнь животного, поэтому резко повернул руль.
- Автомобиль задел бордюр и дерево.
- Однако остановился лишь после столкновения со столбом.
- В результате ДТП у транспорта поврежден моторный отсек и бампер.
- На фото видно, что там образовалась большая лужа смазки.
ДТП маршрутки в Кривом Роге из-за собаки / Фото "Первый городской"