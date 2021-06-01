Это случилось утром 1 июня. Через несколько часов 32-летнего злоумышленника задержали.
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Молоток, которым избили продавщицу в Кривом Роге / Фото Нацполиции
Больше об этом ограблении
Правоохранители установили, что в магазин зашел мужчина с молотком. Он сразу начал бить им продавщицу по голове. Впоследствии он вытащил еще и канцелярский нож, которым порезал потерпевшей горло.
Что он похитил:
- жвачки;
- шоколадки;
- одну платформу зажигалок;
- цепочку;
- браслет;
- мобильный телефон потерпевшей (Xiaomi redmi);
- 300 гривен из кассы магазина.
Все эти вещи нашли в доме злоумышленника во время обыска.
Часть вещей, которые похитил злоумышленник / Фото Нацполиции
Что грозит за такое преступление
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разбое с ограблением и нанесением тяжких телесных повреждений. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Место преступления и дом злоумышленника: видео Нацполиции