Бил молотком и порезал горло: в Кривом Роге жестко ограбили магазин – видео

В Кривом Роге местный житель бил продавщицу магазина молотком по голове, а затем порезал ей горло ножом. Это требовалось лишь, чтобы ограбить. Потерпевшая выжила, однако ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Это случилось утром 1 июня. Через несколько часов 32-летнего злоумышленника задержали.

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Молоток, которым избили продавщицу в Кривом Роге / Фото Нацполиции

Больше об этом ограблении

Правоохранители установили, что в магазин зашел мужчина с молотком. Он сразу начал бить им продавщицу по голове. Впоследствии он вытащил еще и канцелярский нож, которым порезал потерпевшей горло.

Что он похитил:

жвачки;

шоколадки;

одну платформу зажигалок;

цепочку;

браслет;

мобильный телефон потерпевшей (Xiaomi redmi);

300 гривен из кассы магазина.

Все эти вещи нашли в доме злоумышленника во время обыска.



Часть вещей, которые похитил злоумышленник / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разбое с ограблением и нанесением тяжких телесных повреждений. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Место преступления и дом злоумышленника: видео Нацполиции