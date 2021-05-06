Дедушку-мотоциклиста раздавила маршрутка: В Кривом Роге произошло жесткое ДТП
В Покровском районе Кривого Рога 5 мая упал мотоциклист со своим транспортом. Рядом как раз была маршрутка, которая его переехала. Как следствие, мужчина сразу скончался от полученных травм.
Источник:24 канал
Погибшим оказался дедушка, которому был примерно 71 год (родился в 1950 году). Об этом сообщили в полиции Днепропетровщины в комментарии 24 каналу.
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Подробнее об инциденте
- Авария произошла примерно в 17:30.
- Мужчина был на мотоцикле Viper.
- Он упал с транспортом, поскольку не удержался.
- Впоследствии туда прибыли правоохранители, которые открыли производство.
- Этот случай расследуют как нарушение правил дорожного движения.
Как сообщает "Днепр опертивный", это случилось на улице Десантной. Маршрутка переехала мотоциклиста передним правым колесом.
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