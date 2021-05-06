В Покровском районе Кривого Рога 5 мая упал мотоциклист со своим транспортом. Рядом как раз была маршрутка, которая его переехала. Как следствие, мужчина сразу скончался от полученных травм.

Погибшим оказался дедушка, которому был примерно 71 год (родился в 1950 году). Об этом сообщили в полиции Днепропетровщины в комментарии 24 каналу.

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Авария произошла примерно в 17:30.

Мужчина был на мотоцикле Viper.

Он упал с транспортом, поскольку не удержался.

Впоследствии туда прибыли правоохранители, которые открыли производство.

Этот случай расследуют как нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает "Днепр опертивный", это случилось на улице Десантной. Маршрутка переехала мотоциклиста передним правым колесом.

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