Об этом инциденте рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Кривого Рога. Потерпевшему ребенку примерно 6 лет (родилась в 2014 году).

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Мусоровоз, который сбил ребенка в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

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В полицию о происшествии обратились примерно в 17:20.

Девочка ехала на велосипеде в направления детской площадки.

После этого инцидента ее госпитализировали в тяжелом состоянии в 8 больницу города.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.

Если водителя признают виновным, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.



Детский велосипед под колесами мусоровоза / Фото "Первый городской"

Что пишут СМИ

Как сообщило издание "Первый городской", водитель начал тормозить сразу, когда увидел дитя. Благодаря этому она не попала под колеса грузовика, а только столкнулась с ее корпусом.

В момент госпитализации ребенок был в сознании. По предварительному диагнозу у нее был ушиб спины.



Мусоровоз и правоохранители на месте происшествия / Фото "Первый городской"

Обратите внимание! Во Львове 28 апреля скутерист-курьер сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Мужчина сразу же скрылся с места ДТП, однако впоследствии был задержан.