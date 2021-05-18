Об этом инциденте рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Кривого Рога. Потерпевшему ребенку примерно 6 лет (родилась в 2014 году).
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Мусоровоз, который сбил ребенка в Кривом Роге / Фото "Первый городской"
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- В полицию о происшествии обратились примерно в 17:20.
- Девочка ехала на велосипеде в направления детской площадки.
- После этого инцидента ее госпитализировали в тяжелом состоянии в 8 больницу города.
- Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.
- Если водителя признают виновным, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Детский велосипед под колесами мусоровоза / Фото "Первый городской"
Что пишут СМИ
Как сообщило издание "Первый городской", водитель начал тормозить сразу, когда увидел дитя. Благодаря этому она не попала под колеса грузовика, а только столкнулась с ее корпусом.
В момент госпитализации ребенок был в сознании. По предварительному диагнозу у нее был ушиб спины.
Мусоровоз и правоохранители на месте происшествия / Фото "Первый городской"