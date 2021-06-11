Товарищ напал с ножом: в Кривом Роге произошла жесткая резня – фото

В Кривом Роге посреди ночи мужчину ранили ножом. Впоследствии, пострадавшего госпитализировали в местную больницу с несколькими ранениями. СМИ сообщают, что участники конфликта были пьяными.
Об этом рассказали в полиции Кривого Рога в комментарии журналистам 24 канала. Происшествие случилось на улице Мусоргского примерно в половине 5 утра 11 июня.
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Автобусная остановка, возле которой это случилось / Фото "Первого городского"
Другие детали от полиции
У пострадавшего несколько ран. В частности, травмированы плечо и затылок. Когда раненого мужчину привезли в больницу, медики сообщили об этом полиции.
Уголовное производство планируют открыть в течение суток. Сейчас о задержании злоумышленника ничего не говорят.
Что пишут СМИ
- Как пишет "Первый городской", конфликт случился у двух товарищей.
- Спор мужчин перерос в драку.
- Тогда один из них вытащил нож и начал им наносить удары.
- В плече пострадавшего рана сквозная.
- На фото с места видно, что это случилось неподалеку от автобусной остановки.
- Утром в этом месте еще были большие лужи крови.
- Также брызги крови есть на тротуаре рядом.
- Состояние раненого – пока неизвестно.
Подъезд, где мужчины, вероятно, выпивали / Фото "Первого городского"
Улица Мусоргского, где порезали мужчину / Карта Google