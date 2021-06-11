Товарищ напал с ножом: в Кривом Роге произошла жесткая резня – фото

В Кривом Роге посреди ночи мужчину ранили ножом. Впоследствии, пострадавшего госпитализировали в местную больницу с несколькими ранениями. СМИ сообщают, что участники конфликта были пьяными.

Об этом рассказали в полиции Кривого Рога в комментарии журналистам 24 канала. Происшествие случилось на улице Мусоргского примерно в половине 5 утра 11 июня.

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Автобусная остановка, возле которой это случилось / Фото "Первого городского"

Другие детали от полиции

У пострадавшего несколько ран. В частности, травмированы плечо и затылок. Когда раненого мужчину привезли в больницу, медики сообщили об этом полиции.

Уголовное производство планируют открыть в течение суток. Сейчас о задержании злоумышленника ничего не говорят.

Что пишут СМИ

Как пишет "Первый городской", конфликт случился у двух товарищей.

Спор мужчин перерос в драку.

Тогда один из них вытащил нож и начал им наносить удары.

В плече пострадавшего рана сквозная.

На фото с места видно, что это случилось неподалеку от автобусной остановки.

Утром в этом месте еще были большие лужи крови.

Также брызги крови есть на тротуаре рядом.

Состояние раненого – пока неизвестно.



Подъезд, где мужчины, вероятно, выпивали / Фото "Первого городского"

В Днепре 7 июня на заброшенной даче зарезали бездомного . Следователи считают, что это сделал его товарищ во время спора. Он нанес бездомному сразу несколько ударов ножом и тот сразу умер.

Улица Мусоргского, где порезали мужчину / Карта Google