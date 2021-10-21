Это произошло на одной из улиц Покровского района города. К счастью, злоумышленник не попал, поэтому никто не пострадал.
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Собрали все необходимые доказательства
Когда стражи порядка прибыли, мужчина еще прятался в своем доме. Однако это не помогло и его задержали. Во время обыска в квартире нашли пистолет, который оказался травматическим.
Также следователи исследовали место преступления и изъяли 2 гильзы калибра 9 миллиметров. Их направили на экспертизу.
Что грозит за такое преступление
Правоохранители сразу доставили мужчину в отделение и открыли уголовное производство. Этот инцидент расследуют по статье о незаконном обращении с оружием. Если вину подозреваемого смогут доказать в суде, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Другая стрельба недавно
19 октября сообщили, что в одном из туристических комплексов Черновицкой области устроили "разборку" с оружием. Там мужчина просто достал пистолет и начал стрелять из-за спора с работником заведения.
Туда приехали представители охранного агентства, которым удалось быстро успокоить злоумышленника. Оказалось, что он был очень пьян.