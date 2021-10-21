В Кривом Роге мужчина обстрелял детей из пистолета

В Кривом Роге на Днепропетровщине 19 октября мужчина начал стрелять из пистолета по несовершеннолетним детям. Впоследствии он убежал и закрылся в квартире, чтобы избежать наказания.

Это произошло на одной из улиц Покровского района города. К счастью, злоумышленник не попал, поэтому никто не пострадал.

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Собрали все необходимые доказательства

Когда стражи порядка прибыли, мужчина еще прятался в своем доме. Однако это не помогло и его задержали. Во время обыска в квартире нашли пистолет, который оказался травматическим.

Также следователи исследовали место преступления и изъяли 2 гильзы калибра 9 миллиметров. Их направили на экспертизу.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители сразу доставили мужчину в отделение и открыли уголовное производство. Этот инцидент расследуют по статье о незаконном обращении с оружием. Если вину подозреваемого смогут доказать в суде, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Другая стрельба недавно

19 октября сообщили, что в одном из туристических комплексов Черновицкой области устроили "разборку" с оружием. Там мужчина просто достал пистолет и начал стрелять из-за спора с работником заведения.

Туда приехали представители охранного агентства, которым удалось быстро успокоить злоумышленника. Оказалось, что он был очень пьян.