Это случилось ночью 31 мая в дачном поселке на Карачунах (в пригороде Кривого Рога). Убитой женщине было только 37 лет.
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- На линию "102" позвонили и сообщили о нанесении телесных повреждений.
- Туда сразу прибыли инспекторы роты тактико-оперативного реагирования.
- Однако они обнаружили не раненых, а убитого человека.
- Они выяснили, что в совершении преступления подозревают знакомого погибшей.
- Его задержали и тогда мужчина признался.
- Он рассказал, что из ревности ударил женщину ножом в сердце.
- Задержанного после этого передали следователям.
Что может грозить мужчине
Пока неизвестно, по какой статье расследуют инцидент, поскольку в патрульной полиции об этом не сообщили. Однако, вероятнее всего, случай квалифицируют как умышленное убийство. Максимальное наказание – 15 лет тюрьмы.