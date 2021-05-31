Зарезал из ревности: в Кривом Роге трагически погибла молодая женщина

В Кривом Роге правоохранители обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Впоследствии они задержали ее знакомого. Он сразу признался в том, что убил любимую ножом, поскольку сильно ревновал.

Это случилось ночью 31 мая в дачном поселке на Карачунах (в пригороде Кривого Рога). Убитой женщине было только 37 лет.

К теме В Кривом Роге 17-летний парень поджег беременную девушку

Больше о трагедии

На линию "102" позвонили и сообщили о нанесении телесных повреждений.

Туда сразу прибыли инспекторы роты тактико-оперативного реагирования.

Однако они обнаружили не раненых, а убитого человека.

Они выяснили, что в совершении преступления подозревают знакомого погибшей.

Его задержали и тогда мужчина признался.

Он рассказал, что из ревности ударил женщину ножом в сердце.

Задержанного после этого передали следователям.

Что может грозить мужчине

Пока неизвестно, по какой статье расследуют инцидент, поскольку в патрульной полиции об этом не сообщили. Однако, вероятнее всего, случай квалифицируют как умышленное убийство. Максимальное наказание – 15 лет тюрьмы.