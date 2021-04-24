В Кривом Роге посетитель Укрпочты напал на работницу с ножом. Он ударил ее в шею и покинул помещение. Очевидцы вызвали скорую.

Инцидент произошел днем 24 апреля в отделении "Укрпочты" №97 на улице Хмелева.

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Что известно о нападении

Примерно в 13:20 мужчина, живущий недалеко от учреждения, ударил женщину ножом в шею.

После этого нападавший вернулся к себе домой.

Вероятнее всего, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшая смогла самостоятельно вызвать правоохранителей. Очевидцы позвонили в скорую, чтобы женщину осмотрели врачи.

24 канал пытается связаться с полицией Кривого Рога и отделением Укрпочты. Мы дополним новость, когда удастся пообщаться с их представителями.

Пожар в Укрпочте под Киевом

В феврале 2021 года 24-летний местный житель устроил пожар в отделении Укрпочты в Глевахе Киевской области.

Огонь пылал только в той комнате, где был сейф. Правоохранители изъяли у злоумышленника похищенные деньги – более 300 тысяч гривен.