В Кривом Роге мужчина набросился с ножом на работницу Укрпочты: ударил в шею
В Кривом Роге посетитель Укрпочты напал на работницу с ножом. Он ударил ее в шею и покинул помещение. Очевидцы вызвали скорую.
Источник:"Первый городской"
Инцидент произошел днем 24 апреля в отделении "Укрпочты" №97 на улице Хмелева.
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Что известно о нападении
- Примерно в 13:20 мужчина, живущий недалеко от учреждения, ударил женщину ножом в шею.
- После этого нападавший вернулся к себе домой.
- Вероятнее всего, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшая смогла самостоятельно вызвать правоохранителей. Очевидцы позвонили в скорую, чтобы женщину осмотрели врачи.
24 канал пытается связаться с полицией Кривого Рога и отделением Укрпочты. Мы дополним новость, когда удастся пообщаться с их представителями.
Пожар в Укрпочте под Киевом
В феврале 2021 года 24-летний местный житель устроил пожар в отделении Укрпочты в Глевахе Киевской области.
Огонь пылал только в той комнате, где был сейф. Правоохранители изъяли у злоумышленника похищенные деньги – более 300 тысяч гривен.
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