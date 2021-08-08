В каком состоянии пострадавший

Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Об этом журналистам 24 канала рассказали в полиции Днепропетровской области.

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В рукав у мужчины взорвался неизвестный предмет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники,

– заявила Старчевская.

По данным СМИ, мужчина сам угрожал, что взорвет гранату. Пока неизвестно, грозит ли мужчине ответственность за его действия. "О квалификации дела пока рано говорить. В ближайшее время следователи ее определят", – добавила пресс-секретарь полиции.

Впоследствии в полиции добавили, что инцидент произошел во дворе одного из домов. Место взрыва оцепили правоохранители. Сейчас все обстоятельства выясняют.



В результате взрыва пострадал лишь один человек



В Кривом Роге мужчина взорвал возле себя гранату

Детали инцидента