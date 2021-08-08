В каком состоянии пострадавший
Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Об этом журналистам 24 канала рассказали в полиции Днепропетровской области.
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В рукав у мужчины взорвался неизвестный предмет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники,
– заявила Старчевская.
По данным СМИ, мужчина сам угрожал, что взорвет гранату. Пока неизвестно, грозит ли мужчине ответственность за его действия. "О квалификации дела пока рано говорить. В ближайшее время следователи ее определят", – добавила пресс-секретарь полиции.
Впоследствии в полиции добавили, что инцидент произошел во дворе одного из домов. Место взрыва оцепили правоохранители. Сейчас все обстоятельства выясняют.
В результате взрыва пострадал лишь один человек
В Кривом Роге мужчина взорвал возле себя гранату
Детали инцидента
- По данным телеграм-канала "Сегодня" пишет, что пострадавший – ветеран АТО, а в его руках якобы было сразу 2 гранаты. Однако в полиции эту информацию пока не подтверждают.
- В то же время "Открытый" пишет, что происшествие случилось на территории горного комбината. Мужчина якобы пришел на проходную с 2 гранатами и требовал, чтобы его впустили.
- Он вроде бы сидел на одной гранате, а другую – держал в руке. Правоохранители долго вели переговоры с местным жителем, однако безрезультатно. В один момент мужчина выпустил гранаты, и они взорвались.