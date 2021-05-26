Об этом рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Кривого Рога. В полицию относительно "бомбы" обратились примерно в 12:00 26 мая.

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О подозрительном устройстве сообщил работник железной дороги. На место сразу отправили спасателей, скорую помощь, правоохранителей, взрывотехников и кинологов с собаками.

Они исследовали этот предмет и оказалось, что это – муляж. Однако его все же направили на экспертизу. Уголовное производство в отношении этого инцидента пока не открыли.



Макет бомбы, который нашли в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

Что пишут СМИ

Как сообщило местное издание "Первый городской", этот предмет нашел диспетчер между двумя путями. Это случилось на грузовой железнодорожной станции.

Тогда он позвонил на горячую линию "101" и сказал, что нашел устройство, на котором написано "бомба". А работники ГСЧС уже передали эту информацию правоохранителям.



Место, где нашли "бомбу" в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

Обратите внимание! Неизвестные злоумышленники 18 мая прислали на электронную почту школы в Броварах письмо о наличии в помещении учреждения взрывчатки. Педагоги сразу вызвали работников экстренных служб, а также начали выводить детей из здания. Однако взрывчатку там не нашли.