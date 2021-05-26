В Кривом Роге нашли макет бомбы с надписью "вызывайте саперов": фото

В Кривом Роге возле колеи нашли предмет, который был похож на бомбу. Впоследствии туда прибыли специалисты, однако никакой взрывчатки они не нашли. На фото с места видно, что это была коробка с привязанным мобильным телефоном. Также на ней была надпись "вызывайте саперов"

Об этом рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Кривого Рога. В полицию относительно "бомбы" обратились примерно в 12:00 26 мая.

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О подозрительном устройстве сообщил работник железной дороги. На место сразу отправили спасателей, скорую помощь, правоохранителей, взрывотехников и кинологов с собаками.

Они исследовали этот предмет и оказалось, что это – муляж. Однако его все же направили на экспертизу. Уголовное производство в отношении этого инцидента пока не открыли.



Макет бомбы, который нашли в Кривом Роге / Фото "Первый городской"

Что пишут СМИ

Как сообщило местное издание "Первый городской", этот предмет нашел диспетчер между двумя путями. Это случилось на грузовой железнодорожной станции.

Тогда он позвонил на горячую линию "101" и сказал, что нашел устройство, на котором написано "бомба". А работники ГСЧС уже передали эту информацию правоохранителям.



Место, где нашли "бомбу" в Кривом Роге / Фото "Первый городской"