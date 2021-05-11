В Кривом Роге прохожие утром 11 мая обратили внимание на мужчину в заведенной машине. У него была неестественно наклонена голова. На месте работают правоохранители.

Труп в машине обнаружили в 4 Заречном микрорайоне вблизи жилых многоэтажек. В полицию один из прохожих обратился около 8 утра.

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Что известно о погибшем