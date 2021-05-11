В Кривом Роге нашли тело мужчины в заведенном авто
В Кривом Роге прохожие утром 11 мая обратили внимание на мужчину в заведенной машине. У него была неестественно наклонена голова. На месте работают правоохранители.
Источник:телеграм Олега Ермолинского
Труп в машине обнаружили в 4 Заречном микрорайоне вблизи жилых многоэтажек. В полицию один из прохожих обратился около 8 утра.
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Что известно о погибшем
- В автомобиле Renault находился 40-летний мужчина, об этом сообщают в полиции.
- Двигатель легковушки работал, но мужчина за рулем – не подавал признаков жизни.
- Прохожий стучал в окно авто, чтобы привлечь внимание водителя, поскольку тот сидел в неестественном положении.
- На место приехали полицейские и медики.
- Врачи констатировали смерть. Однако причину назовут после выводов судмедэкспертизы.
- Как пишет местный телеграм-канал, на лице мужчины были множественные травмы.
- На месте инцидента работают следователи: они устанавливают детали происшествия.
- По информации из источников "Первого Городского" известно, что он не проживал в этом районе и не работал в такси.
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