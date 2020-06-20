Вечером в пятницу, 19 июня, в Кривом Роге загорелся центральный рынок на улице Серафимовича. Горели металлические павильоны с продовольственными товарами.

На место происшествия сразу выехали спасатели, сообщили в ГСЧС.

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Огнем были охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами различного назначения на территории потребительской кооперации "Центральный рынок". Огнем уничтожено 22 торговых павильона. А общая площадь пожара составила 240 квадратных метров.

Пожар на рынке в Кривом Роге / ГСЧС

Вызов спасатели получили в 22:37 19 июня, пожар был локализован в 23:44 и ликвидирован в 00:40 20 июня.

К ликвидации пожара были привлечены 14 пожарных и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Смотрите видео о ликвидации пожара на центральном рынке в Кривом Роге