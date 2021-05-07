В понедельник, 10 мая, в городе приспустят флаги, ограничат развлекательные события. Такое решение приняли на областном уровне.

Предыстория Погибшим на Донбассе оказался новобранец ВСУ из Кривого Рога

Что известно о погибшем

  • Старшему солдату Дмитрию Товчигречко было 37 лет.
  • Он был новобранцем – ушел на фронт в январе 2021 года.
  • Воевал в составе 93 бригады Холодный Яр.
  • 6 мая боевики ранили бойца из РПГ и стрелкового оружия.
  • Он получил множественные осколочные травмы, которые не были совместимы с жизнью.
  • В Кривом Роге осталась жена и двое маленьких детей.