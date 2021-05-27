После инцидента молодой человек скрылся с места происшествия, но его разыскали и задержали правоохранители. Также полицейские обыскали квартиру злоумышленника и изъяли оружие.

Важно В Кривом Роге 17-летний парень поджег беременную девушку

Правоохранители объявили юноше о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В каком состоянии пострадавшая

Как сообщили в Департаменте уголовного розыска, накануне беременную женщину в шоковом состоянии и с многочисленными ожогами госпитализировали. Вследствие жестокого поступка юноши девушка получила ожоги 70% тела. Больше всего пострадало лицо, туловище, верхние конечности, а также дыхательные пути.

Сейчас ее состояние остается тяжелым. Какая судьба ждет ее и еще нерожденного ребенка – врачи не берутся прогнозировать.

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