В Кривом Роге объявили о подозрении юноше, который поджег беременную девушку: ее состояние

В Кривом Роге 17-летний парень 26 мая облил свою беременную девушку легковоспламеняющимся веществом и поджег ее. Причиной такого ужасного поступка стал конфликт между парой.
После инцидента молодой человек скрылся с места происшествия, но его разыскали и задержали правоохранители. Также полицейские обыскали квартиру злоумышленника и изъяли оружие.
Важно В Кривом Роге 17-летний парень поджег беременную девушку
Правоохранители объявили юноше о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В каком состоянии пострадавшая
Как сообщили в Департаменте уголовного розыска, накануне беременную женщину в шоковом состоянии и с многочисленными ожогами госпитализировали. Вследствие жестокого поступка юноши девушка получила ожоги 70% тела. Больше всего пострадало лицо, туловище, верхние конечности, а также дыхательные пути.
Сейчас ее состояние остается тяжелым. Какая судьба ждет ее и еще нерожденного ребенка – врачи не берутся прогнозировать.
Больше об ужасном поджоге
- Происшествие состоялось 26 мая в Кривом Роге. Из-за конфликта 17-летний юноша пытался живьем сжечь свою 21-летнюю беременную девушку.
- После совершенного, злоумышленник попросил у посторонних людей вызвать скорую помощь, объяснив это тем, что потерпевшая якобы самостоятельно получил ожоги во время приготовления пищи.
- Сам злоумышленник сразу же скрылся с места совершения преступления.