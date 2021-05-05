В Кривом роге ограбили 73-летнего пенсионера. В его квартиру забрались 4 человека, которые избили старика ради выгоды. Впоследствии злоумышленников задержали.

Это случилось ночью 2 мая. В полиции считают, что ограбление совершили 2 женщины и 2 мужчин, которые являются местными жителями.

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Двери квартиры после ограбления пенсионера / Фото Нацполиции

Подробнее об этом инциденте

Сперва в квартиру через окно забралась одна женщина.

Она открыла дверь своим "коллегам".

Когда они начали искать ценные вещи, на шум вышел хозяин квартиры.

Его бросили на пол и начали избивать.

Грабители вымогали у пенсионера деньги.

Они забрали планшет, мобильный телефон, кошелек, банковские карты и другие вещи.

Когда злоумышленников задержали, оказалось, что им всем от 30 до 43 лет.

Кухня ограбленного пенсионера из Кривого Рога / Фото Нацполиции

Что им грозит

Впоследствии предполагаемым грабителям должны избрать меру пресечения. Сейчас идет расследование по статье о разбое. По ней этим людям грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Обратите внимание! Двое подростков в Одессе 28 апреля ограбили прохожего. Они украли цепочку и браслет. Малолетних преступников задержали уже через несколько часов, когда ребята пытались продать украденные драгоценности.