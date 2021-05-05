Избили дедушку в его квартире: в Кривом Роге задержали банду грабителей – фото
В Кривом роге ограбили 73-летнего пенсионера. В его квартиру забрались 4 человека, которые избили старика ради выгоды. Впоследствии злоумышленников задержали.
Источник:полиция Днепропетровщины
Это случилось ночью 2 мая. В полиции считают, что ограбление совершили 2 женщины и 2 мужчин, которые являются местными жителями.
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Двери квартиры после ограбления пенсионера / Фото Нацполиции
Подробнее об этом инциденте
- Сперва в квартиру через окно забралась одна женщина.
- Она открыла дверь своим "коллегам".
- Когда они начали искать ценные вещи, на шум вышел хозяин квартиры.
- Его бросили на пол и начали избивать.
- Грабители вымогали у пенсионера деньги.
- Они забрали планшет, мобильный телефон, кошелек, банковские карты и другие вещи.
- Когда злоумышленников задержали, оказалось, что им всем от 30 до 43 лет.
Кухня ограбленного пенсионера из Кривого Рога / Фото Нацполиции
Что им грозит
Впоследствии предполагаемым грабителям должны избрать меру пресечения. Сейчас идет расследование по статье о разбое. По ней этим людям грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.
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