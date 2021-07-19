В Кривом Роге возле больницы увидели скорпиона: видео

Около 8 больницы в Кривом роге местные жители увидели скорпиона. Его успели снять на видео. Потом Скорпион убежал в щель стены.

В сети появилось видео. Скорпиона увидели 18 июля.

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Не кусает, если не задеть

На видео видно, как скорпион спокойно сидит. Когда к нему начинают приближаться, членистоногий убегает.

В заметке отмечают: хоть скорпион – опасное животное, бояться их не следует, когда проходишь мимо. А вот, если задеть, то он укусит. Тогда сразу нужно обратиться к врачу.

По большей части скорпионы не нападают на людей, если на них случайно не наступить, например. Если вас все же ужалил скорпион, немедленно обратитесь к врачу,

– пишут в телеграм-канале.

Скорпион возле больницы в Кривом Роге: видео