Инцидент произошел утром в пятницу, 23 июля. Отчим таким способом хотел "проучить" пасынка.

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Мужчина регулярно издевался над мальчиком

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в фейсбуке рассказал, что когда полицейские приехали на вызов, зайти в квартиру им помогла бабушка ребенка, которая живет в соседнем дворе.

В доме правоохранители увидели мальчика. Его нога была прикована к батарее. Ребенок рассказал, что муж мамы часто его бьет и унижает. Малыша отвезли на обследование в больницу.



Отчим приковал 7-летнего пасынка цепью к батарее

Отчим мальчика объяснил, что он хотел "перевоспитать" сына, который якобы часто убегает из дома. Но мама пыталась взять вину на себя. Она убеждала полицейских, что хотела уберечь сына от опасности, которая может ждать его на улице.



Отчим регулярно издевался над 7-летним пасынком

Родителей привлекут к ответственности

С матерью и отчимом мальчика работают правоохранители. Полиция открыла уголовное производство в отношении мужчины по статье о незаконном лишении свободы. Ему грозит ограничение свободы или заключение до 5 лет.

Последние случаи родительской жестокости