В воинской части 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко 8 мая открыли мемориал. Он посвящен памяти погибших бойцов батальона "Кривбасс".

Военнослужащие 17 бригады и батальона "Кривбасс" встали на защиту территориальной целостности Украины. Всего 119 бойцов погибли.

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Как прошло открытие

На открытие пришло много гостей, среди них были родители павших героев.

Очень символично, что именно сегодня состоялось торжественное открытие мемориала павшим воинам 17 отдельной танковой бригады и 40 отдельного мотопехотного батальона "Кривбасс", которые героически погибли в боях за Украину, ее целостность и независимость. Сейчас этот мемориал будет символом несокрушимости украинского народа,

– отметили в сообщении бригады.

Местное издание "Днепроград" пишет, что проект мемориала разрабатывал скульптор Владимир Токарь. Денег из городского бюджета не тратили, ведь на памятник собирали благотворители, волонтеры и бойцы.

Обратите внимание! Ко Дню пехоты 7 мая НАТО развернула фотовыставку об украинских военных. Ее провели в Киеве в Центре информации и документации НАТО в Украине.