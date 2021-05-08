В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17 танковой бригады и батальона "Кривбасс": фото
В воинской части 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко 8 мая открыли мемориал. Он посвящен памяти погибших бойцов батальона "Кривбасс".
Военнослужащие 17 бригады и батальона "Кривбасс" встали на защиту территориальной целостности Украины. Всего 119 бойцов погибли.
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Как прошло открытие
На открытие пришло много гостей, среди них были родители павших героев.
Очень символично, что именно сегодня состоялось торжественное открытие мемориала павшим воинам 17 отдельной танковой бригады и 40 отдельного мотопехотного батальона "Кривбасс", которые героически погибли в боях за Украину, ее целостность и независимость. Сейчас этот мемориал будет символом несокрушимости украинского народа,
– отметили в сообщении бригады.
Местное издание "Днепроград" пишет, что проект мемориала разрабатывал скульптор Владимир Токарь. Денег из городского бюджета не тратили, ведь на памятник собирали благотворители, волонтеры и бойцы.
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