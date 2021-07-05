В Кривом Роге патрульные влетели в 2 авто: пострадали несколько человек – фото

5 июля 2021 , 17:55
Читати новину українською

Источник:

Телеграм Олега Ермолинского

В Кривом Роге на Днепропетровщине патрульные на большой скорости врезались в автомобиль Mazda. После этого служебный автомобиль отбросило на легковушку Audi. Получили травмы по меньшей мере 3 человека.

Это произошло на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Виталия Матусевича. Автомобили столкнулись примерно в половине 4 ночи 5 июля.

Другая авария В Ивано-Франковске произошла тройное ДТП с патрульной машиной

Ехали быстро и без сирены

  • В результате этого ДТП госпитализировали 2 патрульных и водителя Mazda.
  • По словам водителя Audi, нарушили правила патрульные.
  • Они ехали на красный свет без включенной сирены и проблесковых маячков.
  • Их автомобиль двигался на большой скорости.
  • На фото с места видно, что в авто полиции сильно деформировалась правая часть.
  • Также у него откололся задний бампер и проблесковые маячки.
  • У легковушек Audi и Mazda смялись капоты и моторы.

Последствия ДТП с полицией в Кривом Роге / Фото Олега Ермолинского

Обратите внимание! В Киевском районе Харькова 1 июля полицейское авто столкнулось с внедорожником BMW X6. Как следствие, госпитализировали правоохранителя. Столкновение случилось, когда правоохранители начали разворачиваться посреди дороги.

Перекресток, где произошла авария с патрульными / Карта google

Автор: Олександр Марчак