В Кривом Роге патрульные влетели в 2 авто: пострадали несколько человек – фото
5 июля 2021 , 17:55Читати новину українською
Источник:Телеграм Олега Ермолинского
В Кривом Роге на Днепропетровщине патрульные на большой скорости врезались в автомобиль Mazda. После этого служебный автомобиль отбросило на легковушку Audi. Получили травмы по меньшей мере 3 человека.
Это произошло на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Виталия Матусевича. Автомобили столкнулись примерно в половине 4 ночи 5 июля.
Другая авария В Ивано-Франковске произошла тройное ДТП с патрульной машиной
Ехали быстро и без сирены
- В результате этого ДТП госпитализировали 2 патрульных и водителя Mazda.
- По словам водителя Audi, нарушили правила патрульные.
- Они ехали на красный свет без включенной сирены и проблесковых маячков.
- Их автомобиль двигался на большой скорости.
- На фото с места видно, что в авто полиции сильно деформировалась правая часть.
- Также у него откололся задний бампер и проблесковые маячки.
- У легковушек Audi и Mazda смялись капоты и моторы.
Последствия ДТП с полицией в Кривом Роге / Фото Олега Ермолинского
Перекресток, где произошла авария с патрульными / Карта google