Пенсионерка в Кривом Роге распорола себе живот: ее госпитализировали в шоковом состоянии

Инцидент произошел в одном из частных домов Кривого Рога в Днепропетровской области. 73-летняя женщина самостоятельно пырнула себя ножом в живот.
В полиции возбудили уголовное дело по статье о попытке самоубийства. Как оказалось, это не первый такой поступок пенсионерки.
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Что известно об инциденте
- Криворожанка нанесла себе удар кухонным ножом 23 мая.
- Это произошло в доме на улице Ермоловой около 7:40.
- Ее госпитализировали в хирургическое отделение второй городской больницы Кривого Рога в шоковом состоянии.
- В полиции также отметили, что женщина в начале мая уже пыталась покончить с собой.
- По информации "Кривбасс ONLINE", женщина проживает с мужем и 30-летним сыном, который страдает психическим расстройством.