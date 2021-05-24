Пенсионерка в Кривом Роге распорола себе живот: ее госпитализировали в шоковом состоянии

24 мая 2021 , 10:00
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Источник:

"Первый городской"

Инцидент произошел в одном из частных домов Кривого Рога в Днепропетровской области. 73-летняя женщина самостоятельно пырнула себя ножом в живот.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о попытке самоубийства. Как оказалось, это не первый такой поступок пенсионерки.

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Что известно об инциденте

  • Криворожанка нанесла себе удар кухонным ножом 23 мая.
  • Это произошло в доме на улице Ермоловой около 7:40.
  • Ее госпитализировали в хирургическое отделение второй городской больницы Кривого Рога в шоковом состоянии.
  • В полиции также отметили, что женщина в начале мая уже пыталась покончить с собой.
  • По информации "Кривбасс ONLINE", женщина проживает с мужем и 30-летним сыном, который страдает психическим расстройством.
Обратите внимание! В воскресенье, 23 мая, патрульные в Днепре спасли женщину, которая хотела прыгнуть с Центрального моста. Она сама вызвала экипаж и рассказала о своих намерениях. Патрульным удалось схватить ее в последний момент.
Автор: Вікторія Андрєєва