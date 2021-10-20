В Кривом Роге подростки вырвали крест на кладбище для видео в инстаграм

Трое подростков пошли на кладбище и сняли крест с могилы. Они "похвастались" этим в инстаграм-историях. Такой поступок вызвал резонанс в сети.

В сети 20 октября выложили видео, где подростки "развлекаются" на кладбище. Они что-то активно рассказывают, показывают крест и смеются.

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Вытащили крест из могилы

На записи видно трех подростков: двух девушек и одного парня. Вместе они курят ночью на кладбище. Впоследствии парень показывает крест, который подростки сняли с могилы.

Как дети "развлекались" на кладбище: видео "Информатор"

Очевидно, что дети провели на кладбище чуть ли не весь день. Ведь в инстаграме они также опубликовали фото, где днем они там пьют сок и гуляют.



Дети гуляли по кладбищу еще днем / Фото "Информатор"



Подростки развлекались на кладбище / Фото "Информатор"

Дети разгромили кладбище: последние новости