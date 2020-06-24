В Кривом Роге коп и депутат "выбивали" несуществующие долги: фото
В Кривом Роге группировка занималась тем, что требовала у местных жителей отдать несуществующие долги. Среди злоумышленников – представитель полиции и депутат райсовета.
У местного жителя требовали 160 тысяч долларов
Последняя сумма, которую они хотели "вытрясти" из местного жителя – 160 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
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Кроме депутата и милиционера, оперативники задержали еще одного мужчину. Все они – жители Кривого Рога. Во время встреч с пострадавшими члены группировки угрожали псевдоборжникам расправой, а также уничтожением имущества. Из-за страха за собственную жизнь люди отдавали деньги.
Злоумышленников задержали при получении денег
Правоохранители задержали злоумышленников с поличным: непосредственно при получении части денег – 40 тысяч долларов.
Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы – за вымогательство, совершенное повторно должностным лицом с использованием служебного положения.
Задержали трех человек / Фото Нацполиции
Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы / Фото Нацполиции