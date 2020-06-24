В Кривом Роге группировка занималась тем, что требовала у местных жителей отдать несуществующие долги. Среди злоумышленников – представитель полиции и депутат райсовета.

У местного жителя требовали 160 тысяч долларов

Последняя сумма, которую они хотели "вытрясти" из местного жителя – 160 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Кроме депутата и милиционера, оперативники задержали еще одного мужчину. Все они – жители Кривого Рога. Во время встреч с пострадавшими члены группировки угрожали псевдоборжникам расправой, а также уничтожением имущества. Из-за страха за собственную жизнь люди отдавали деньги.

Злоумышленников задержали при получении денег

Правоохранители задержали злоумышленников с поличным: непосредственно при получении части денег – 40 тысяч долларов.

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы – за вымогательство, совершенное повторно должностным лицом с использованием служебного положения.

Задержали трех человек / Фото Нацполиции

Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы / Фото Нацполиции