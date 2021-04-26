На Днепропетровщине вечером 25 апреля загорелась крыша одного из заброшенных зданий. Через несколько минут онгонь перекинулся на два соседних помещения. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 100 квадратных метров.

Об опасности сообщили в службу спасения в 21:33. Огнеборцы приложили немало усилий, чтобы потушить пламя.

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Что известно о пожаре

Спасатели установили, что возгорание произошло на крыше одного из заброшенных двухэтажных зданий. Затем огонь быстро охватил еще и два деревянных гаража, расположенных рядом.



Пожар в Кривом Роге горело заброшенное здание / Фото ГСЧС

Для тушения привлекли 13 пожарных и 2 единицы пожарно-спасательной техники.



К тушение пожара привлекли 2 единицы техники ГСЧС / Фото ГСЧС

Пожар локализовали через несколько минут после прибытия на место происшествия. На то, чтобы его полностью потушить, понадобилось еще полчаса. Полностью огонь ликвидировали в 22:22.



Пожар в Кривом Роге обошелся без жертв / Фото ГСЧС

Обратите внимание! В течение прошлой недели в Украине произошло несколько пожаров. В Одессе среди ночи в ресторане "Мистер Кэт" загорелась фритюрница. К счастью, никто не пострадал. А во Львове горело здание на территории Музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого". Из-за этого экспозиция музея сейчас под угрозой.