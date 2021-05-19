Об аварии рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Кривого Рога. Это ДТП случилось 19 мая на перекрестке Объездной дороги и улицы Электрозаводская.
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- К правоохранителям относительно аварии на перекрестке обратились примерно в 15 часов.
- Пострадавший ребенок был в автомобиле Lanos.
- Ее возраст не сообщают.
- Ребенка сразу отвезли в детскую травматологию.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
- Как сообщает издание "Первый городской", столкнулись Lanos и Hyundai.
- Один из автомобилей отбросило на Mercedes.
- Это случилось из-за того, что Hyundai не пропустил Lanos.
- Несмотря на попытки затормозить, отечественный автомобиль выбросило на обочину.
- У ребенка, который был в транспорте, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.
Последствия аварии на перекрестке / Фото "Первый городской"