Прощальная церемония началась в 11:30 в доме на улице Черняховского. К месту, где жил Павлов, пришла примерно сотня человек.

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Пришли родные и представители власти

После того, как священник закончит отпевание покойника, его повезут на погребение. Мужчина будет покоиться в земле Всебратского кладбища.

Попрощалися з братом мера Павлова
Церемония прощания возле дома / Фото "Первый Городской"

На церемонию прощания пришли друзья и родные Павлова. Также пришли выразить соболезнования родственникам и почтить умершего представители власти. В частности, там был исполняющий обязанности мэра Кривого Рога Юрий Вилкул.

Попрощалися з братом мера Павлова
Прощание с братом мэра Павлова / Фото "Первый Городской"

Коротко о гибели брата мэра Кривого Рога

  • Тело Павлова обнаружил его товарищ вечером 18 октября.
  • Мужчина решил его проведать, поскольку тот уже 2 дня чувствовал себя плохо и перестал брать трубку.
  • Впоследствии правоохранители начали расследовать этот случай по статье об убийстве.
  • Однако экспертиза установила, что причиной гибели было отравление алкоголем.
  • Мужчина пережил своего брата всего на 2 месяца. С погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым прощались 19 августа.