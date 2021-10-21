Прощальная церемония началась в 11:30 в доме на улице Черняховского. К месту, где жил Павлов, пришла примерно сотня человек.
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Пришли родные и представители власти
После того, как священник закончит отпевание покойника, его повезут на погребение. Мужчина будет покоиться в земле Всебратского кладбища.
Церемония прощания возле дома / Фото "Первый Городской"
На церемонию прощания пришли друзья и родные Павлова. Также пришли выразить соболезнования родственникам и почтить умершего представители власти. В частности, там был исполняющий обязанности мэра Кривого Рога Юрий Вилкул.
Прощание с братом мэра Павлова / Фото "Первый Городской"
Коротко о гибели брата мэра Кривого Рога
- Тело Павлова обнаружил его товарищ вечером 18 октября.
- Мужчина решил его проведать, поскольку тот уже 2 дня чувствовал себя плохо и перестал брать трубку.
- Впоследствии правоохранители начали расследовать этот случай по статье об убийстве.
- Однако экспертиза установила, что причиной гибели было отравление алкоголем.
- Мужчина пережил своего брата всего на 2 месяца. С погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым прощались 19 августа.